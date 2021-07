100 atleti e 20 squadre, protagoniste le freccette. Da oggi, venerdì 7 giugno, fino a domenica a Vasto si svolgeranno le finali del campionato provinciale singolare e a squadre di Soft Dart nel locale Dancing l'Arhea in via Zimarino 1.

E' tutto pronto per un grande evento organizzato dalla Fidart, la federazione italiana di freccette. Per la prima volta una manifestazione del genere si svolge a Vasto, ed è un grande motivo di soddisfazione anche per l'associazione cittadina Asd Vasto Darts che comprende 13 soci fondatori e 7 squadre.

Vari i vastesi che gareggeranno a partire da sabato alle 14.30 con la gara per i singoli. Domenica dalle 9.30 è in programma la finale del campionato provinciale a squadre. Impegnate 20 formazioni per le categorie Mixed amatori e Master.

L’Asd Vasto Darts parteciperà a quella Master per conquistare il titolo. Presenti anche altre tre squadre dell'associazione vastese, una delle quali competerà nel girone Master e nel girone Amatori.



La premiazione è prevista per domenica alle ore 18.30.



Oltre alla vincitrice si qualificheranno alle finali regionali, che sono in programma a Pizzoli alla fine di giugno, anche le altre tre formazioni classificate.