Disegnare il casco di Andrea Iannone. Un'opportunità che diventa reale con il concorso lanciato dalla Agv, la ditta che rifornisce il pilota vastese. Dopo l'estroso casco del Mugello, Iannone scenderà in pista nel Gran Premio di Indianapolis, nel weekend 16-18 agosto, con il casco che sarà decorato secondo il progetto del vincitore del concorso.

Un'opportunità per tutti gli appassionati di MotoGp e tifosi del centauro vastese per diventare protagonisti del mondo delle corse. "E' un concorso che stimola la creatività e sensibilizza verso la sicurezza su strada - spiegano i promotori dell'iniziativa - per non dimenticare che il casco è un elemento di stile ma soprattutto salva la vita".

La scadenza per l'invio degli elaborati è fissata per il 28 giugno. A giudicare i progetti e scegliere il vincente saranno Andrea Iannone, Fabio Muner (responsabile Marketing Gruppo Dainese S.p.A) ed Emiliano Taccioli (Industrial designer/stylist). Il casco sarà scelto con i criteri di originalità e contestualizzazione con le gare del MotoGP e il circuito di Indianapolis.

Per partecipare al concorso visitare il sito della Agv.