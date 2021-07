E' stato necessario il tempestivo impiego dei generatori di corrente per evitare che due frazioni nei comuni di Scerni e Atessa rimanessero senza luce. Durante la notte una banda di malviventi ha rubato 850 chili di cavi di rame, per una lunghezza complessiva di 1350 metri, dalle linea elettrica che interessa le località Villa Marcucci del comune di Atessa e Le Castellane del comune di Scerni.

"La corrente è andata via questa notte verso l'una -spiega il sindaco di Scerni Giuseppe Pomponio-, lungo il corso principale del paese e in un pao di contrade. Questa mattina alle 8.30 sono arrivati gli operai dell'Enel che con dei grossi generatori hanno ripristinato il servizio".

Si andrà avanti con il supporto dei generatori fino a quando i cavi dell'alta tensione rubati non verranno ripristinati e la linea rimessa in funzione. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Atessa e Scerni che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto.