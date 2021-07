Il Consigliere regionale Paolo Palomba, ha depositato oggi una proposta di legge regionale che intensifica la lotta agli avvelenamenti della fauna a causa dei bocconi avvelenati. Dichiara Palomba, firmatario della proposta: “Ormai accade troppo spesso, come negli ultimi giorni e fino a ieri, che esemplari rari del nostro patrimonio faunistico, vengano ritrovati morti a causa dei bocconi avvelenati. Il nostro impegno deve mirare, tempestivamente, ad educare e a impedire che questi episodi si verifichino. Con la nostra proposta di legge vogliamo attivare una campagna di prevenzione ed inasprire le sanzioni contro coloro che, spesso per ignoranza, attentano al nostro patrimonio più prezioso.

Una particolare attenzione viene rivolta anche ad evitare che vengano avvelenati, per sbaglio o no, anche i nostri animali d’affezione. Il nostro auspicio è ora che vi sia un rapido iter legislativo. La salvaguardia del nostro Abruzzo non deve aspettare. Abbiamo tanti volontari disposti a lavorare per far osservare le direttive sul nostro ecosistema e tra le varie associazioni molto attive vi è la Guardia Nazionale Ambientale sempre pronta a dare il suo contributo per il nostro Abruzzo, e che ha collaborato , prendendo spunto anche da altre regioni, alla preparazione di questa proposta normativa”. Per la copertura finanziaria della legge, inoltre, nella stessa si stabilisce che verranno tagliate le spese di rappresentanza a disposizione della Giunta Regionale.