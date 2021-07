"Nessuno deve più rimanere indietro". Così il Movimento 5 Stelle di San Salvo lancia la campagna per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

"La sesta proposta riguarda un dossier sulle barriere architettoniche", si legge in un comunicato del movimento di cui è capo politico Beppe Grillo.

"In breve cosa sono le barriere architettoniche? Sono quegli ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono alle persone di potersi muovere liberamente nello spazio costruito ed in quello naturale. Più precisamente tali ostacoli vengono definiti barriere architettoniche quando impediscono o limitano gravemente la possibilità di deambulare in modo autonomo e sicuro. Si individuano inoltre le barriere d’uso, che sono rappresentate da arredi inadeguati per forma ed altezza.

In particolare, aiutati dal nostro concittadino Giampaolo Gatti, ci siamo fatti un giro per le strade principali della città riscontrando varie criticità in merito alle stesse e allo stato dei marciapiedi.

Nel dossier abbiamo inserito foto sullo stato attuale e possibili soluzioni utili per tutti, anche per le madri con passeggini o carrozzine.

Gli impedimenti riguardano alberi in mezzo ai marciapiedi, scalini troppo alti, pavimentazione dissestata, mancanza di scivoli sui marciapiedi e mancanza di segnaletica stradale per il passaggio pedonale.

La nostra amata Villa Comunale, per quanto riguarda la parte non ristrutturata, risulta essere un luogo da prendere in forte considerazione per un intervento economico teso a migliorarne lo stato.

Abbiamo inoltre riscontrato delle difficoltà anche per l’accesso in alcune attività commerciali del centro storico.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue il nostro operato e l’attuale Amministrazione, con i Consiglieri e la Giunta tutta, siamo certi di aver posto all’attenzione di tutti un problema da risolvere al più presto.

Sappiamo bene che la situazione economica non e’ delle più rosee, dovuta al folle bavaglio del patto di stabilità, ma siamo sicuri che per il bene della nostra amata San Salvo si troveranno soluzioni: nessuno deve rimanere indietro".