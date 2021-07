Ancora due incidenti sul tratto centro meridionale dell'autostrada A14. Sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Vasto Sud per soccorrere due camionisti che se la sono vista brutta: un autotreno è andato a fuoco e un altro si è ribaltato. E' accaduto nelle prime ore di stamani. La chiamata di aiuto è giunta attorno alle 5 del mattino.

Subito una pattuglia in servizio al Distaccamento di Vasto Sud è partita per raggiungere i luoghi dei due incidenti, ai chilometri 504 e 484, in territorio di Lesina (Foggia). Entrambi i mezzi pesanti erano diretti al meridione.

Il primo, che trasportava latte, si è incendiato. Il secondo tir, carico di farina, si è ribaltato. Allertato anche il 118. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, i poliziotti e il soccorso stradale. Il traffico ha subito rallentamenti.