Un giardino a colori , giunto al suo sesto anno. Tutti i bambini della scuola, ben 212, sono stati impegnati durante l'anno scolastico nella cura dell'orto e del giardino organizzato in una zona orto appunto (di cui si sono occupati i bambini cinquenni), in una zona dei fiori (bambini di quattro anni), in una zona riservata alle erbe aromatiche (bambini di tre anni), in un percorso degli alberi, in un'area destinata alle attività manipolative e in un'area giochi. Mercoledì 5 giugno 2013 la scuola dell'infanzia S. Lucia, "Istituto Comprensivo n. 2 di Vasto", ha concluso con la tradizionale festa dell'orto il progetto di educazione ambientale, giunto al suo sesto anno. Tutti i bambini della scuola,, sono stati impegnati durante l'anno scolastico nella cura dell'orto e del giardino organizzato in una zona orto appunto (di cui si sono occupati i bambini cinquenni), in una zona dei fiori (bambini di quattro anni), in una zona riservata alle erbe aromatiche (bambini di tre anni), in un percorso degli alberi, in un'area destinata alle attività manipolative e in un'area giochi.



Alla bandiera verde della FEE conquistata due anni orsono la scuola ha aggiunto quest'anno la prestigiosa vincita del concorso Energiochi 8 della Regione Abruzzo, dell'ENEA e delle università abruzzesi, qualificandosi al terzo posto per la propria categoria con il progetto "A scuola di energia" e ricevendo un premio di 400 euro ( clicca qui ).

La festa pertanto è iniziata proprio con la proposta alle famiglie del "gioco dell'energia" vincitore del concorso, proseguendo poi con il canto animato dei più piccoli "Pomodorini e peperoncini" e con "Il ballo del girasole" dei bambini di quattro anni. L'impegno ambientale dei bambini è stato dimostrato anche dal grande successo nella raccolta dei tappi per il progetto "Stappi...amo e ricicliamo per la ricerca" e nella bellezza dell'area verde della scuola, orgoglio di tutti i nostri piccoli alunni ma anche dei genitori e dei nonni che, con modalità diverse, hanno dedicato un po' del loro tempo libero per affiancare bambini e insegnanti nelle attività! Dopo il gioco e i canti animati la festa si è conclusa con una merenda all'aperto a base di focaccia al rosmarino raccolto nel nostro orto.



La referente del progetto

Concetta Delle Donne