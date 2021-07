Il blog Terre dei Trabocchi organizza Trabocchi(amo), il primo instawalk dedicato ai trabocchi, una passeggiata per esplorare uno dei tratti di mare più belli d’Abruzzo.



L’appuntamento è per domenica 9 giugno nel suggestivo tratto abruzzese della Costa dei Trabocchi.

L’instawalk è una passeggiata di gruppo organizzata per fotografare i colori, gli scorci e le suggestioni dei trabocchi, queste “strane macchine da pesca simili a un ragno colossale”.

A fine passeggiata, il trabocco Punta Tufano di Rinaldo Verì ospiterà i partecipanti per un aperitivo sulla spiaggia.

Per partecipare basta armarsi di smartphone e presentarsi presso il parcheggio adiacente la Strada Nazionale, in località Vallevò (Rocca San Giovanni) alle ore 10.30 di domenica 9 giugno. Prima di iniziare sarà fornito l’hashtag (#) da utilizzare e associare a tutti gli scatti realizzati, e caricati su Instagram, durante l’instawalk.

Le instawalk sono passeggiate fotografiche collettive, organizzate da community di appassionati di Instagram, il social network dedicato alle fotografie che vengono ‘taggate’ con gli hashtag per inserirli in determinate categorie di argomenti.



Tutti gli aggiornamenti si possono seguire su Instagram attraverso @terredeitrabocchi e @contestme. Per ulteriori informazioni e per aderire all’evento, è possibile visitare la pagina Trabocchi(amo) su Facebook.



Per ulteriori informazioni: leterredeitrabocchi@gmail.com - www.visitterredeitrabocchi.it - https://www.facebook.com/TerreDeiTrabocchi