“E' il punto più suggestivo della Riserva naturale di Punta Aderci”. La spiaggia di Punta Penna colpisce ancora e si aggiudica la seconda segnalazione su scala nazionale a distanza di pochissimo tempo dalla prima. Dopo Vanity Fair, che l'ha inserita nella top ten delle spiagge “blu” d'Italia elogiandone la ricchezza naturalistica e la bellezza del paesaggio incontaminato, è la volta della famosa rivista d'intrattenimento TV Sorrisi e Canzoni che, nel numero in edicola oggi, ne parla a margine di un articolo dedicato alla nuova stagione di Lineablu, storica trasmissione di divulgazione culturale e turistica condotta da Donatella Bianchi.

Ed è proprio menzionando la classifica personale delle località marittime più belle visitate dalla conduttrice, che la rivista trae occasione per indicare tre spiagge “poco battute dal turismo ma che meritano di essere scoperte”. La Bianchi era venuta a Vasto lo scorso dicembre, per registrare una puntata al mercato del pesce del porto di Punta Penna. Ed è proprio in quell'occasione che la bellezza della spiaggia, che in inverno mostra tutto il suo fascino selvaggio, l'ha conquistata.

Insieme al Parco Costiero della Sterpaia, nel comune di Piombino, e alla siciliana Riserva naturale Orientata della foce del Platani, anche il nostro “anfiteatro marino che culmina nel promontorio di Punta Aderci” è uno dei luoghi più suggestivi della penisola.





Fabiola Lavecchia