Le mareggiate non danno tregua nell'ultima fase della primavera dei record: è la più piovosa degli ultimi due secoli, col maggio più freddo da 22 anni a questa parte. Non è che la prima settimana di giugno sia molto meglio, visto che, dopo la mattinata soleggiata, l'instabilità atmosferica dovrebbe permanere fino a domani, mentre nel week end è previsto il primo assaggio d'estate, con bel tempo e temperature in rialzo.

Sulla spiaggia di Vasto Marina fino a pochi giorni fa le mareggiate non hanno dato tregua, riversando sulla battigia alghe e sporcizia.