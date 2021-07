Anche quest'anno una rappresentanza di giocatori vastesi sarà impegnata nel Super8, il torneo di beach soccer itinerante che partirà da Vasto nel fine settimana del 28, 29 e 30 giugno e passerà anche per Lignano Sabbiadoro e Roma.

In campo 12 squadre: Genoa, Lazio, Roma, Udinese, Inter, Soverato, Milan, Bari, Venezia, Ravenna. Viareggio e Pisa. L'obiettivo è la finale di Viareggio che si disputa a fine luglio.

Nell'Inter ci sarà l'attaccante Paolo Di Giacomo, mentre nelle file dell'Udinese saranno in campo i due giocatori della Vastese, il centrocampista e capitano Mario Luongo e il difensore Carlo Triglione, insieme al portiere Nicola Cianci.



L'anno scorso furono 8 i vastesi presenti, Paolo Di Giacomo, Marco Muratore, Simone Muratore e Nicola Ciappa giocarono con la Roma e Carlo Triglione, Lorenzo Napolitano, Mario Luongo e Nicola Cianci nella Lazio.

A Di Giacomo, che nella precedente edizione del torneo ha messo a segno una decina di gol, quest'anno toccherà indossare quella che definisce una maglia "pesante" considerata la sua fede calcistica juventina. "Metterò almeno un polsino bianconero se possibile, così avrò con me qualcosa della mia squadra del cuore".



Scherzi a parte l'attaccante, con un passato nelle giovanili della Pro Vasto e qualche apparizione in prima squadra, spiega i motivi della sua decisione: "Dal momento che la squadra di Vasto non è stata allestita c’era per me la possibilità di tornare a giocare con la Roma, dove mi sono trovato benissimo, ma il presidente dell'Inter mi ha voluto e ho accettato, anche perché vivo a Milano per motivi di lavoro e per me è molto più comodo a livello organizzativo".



I nerazzurri, campioni in carica, l'anno scorso infatti sollevarono il trofeo proprio a Vasto, giocheranno con lo scudetto sulle maglie "Siamo una squadra con tanti giovani interessanti e di prospettiva, alcuni dei quali già nel giro della Nazionale - dice Di Giacomo - onestamente così non possiamo puntare al titolo, ma se come dicono dovessero arrivare i due stranieri, uno europeo e uno brasiliano, potremmo lottare per vincere. Al momento però Roma e Lazio sono le due formazioni più forti".



Nel frattempo la compagine milanese prepara lontana dal mare la sua stagione: "Ci alleniamo in un centro vicino Busto Arsizio, c'è la spiaggia artificiale, facciamo due allenamenti a settimana. Per adesso abbiamo disputato anche due amichevoli contro il Genoa e una squadra Svizzera. A luglio, nel periodo della pausa del Super8, parteciperemo ad un torneo internazionale in Sicilia, con lo Spartak Mosca e altre squadre, i russi sono campioni del mondo e sono fortissimi".



L'unico rammarico di Paolo è quello di non aver potuto prendere parte alla manifestazione indossando la maglia della sua città: "Dispiace moltissimo non avere una squadra di Vasto, per me che ho giocato con la prima squadra cittadina sarebbe stato un grande onore, speriamo che in futuro si possa fare perché una città di mare con delle grandi potenzialità come la nostra non avere una squadra di beach soccer non è normale. Sarebbe stato bello, mi dispiace per gli atri ragazzi che volevano giocare e che così non potranno partecipare. Noi eravamo comunque tutti già d’accordo e disponibili, non vedevamo l'ora di scendere in campo con i colori biancorossi, speriamo sia possibile la prossima volta".



In conclusione Di Giacomo si congratula con Peppe Soria: "Gli faccio i miei complimenti per la vittoria della Coppa Italia, lui è un grandissimo del beach soccer".