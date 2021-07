Controlli, intercettazioni telefoniche, posti di blocco, appostamenti. E' giro di vite in tutta la provincia di Chieti sullo spaccio di droga. Nelle ultime settimane le forze dell'ordine hanno intensificato le indagini. L'obiettivo è dare un duro colpo al mercato illegale degli stupefacenti prima che la stagione balneare entri nel vivo e aumenti lo smercio delle sostanze illecite.

A Vasto proseguono le indagini dei carabinieri della locale Compagnia, impegnati in un'inchiesta che, dopo i primi tre arresti, potrebbe riservare nei prossimi giorni altri, importanti sviluppi. Oltre alle investigazioni, eseguite con metodi tradizionali ma anche attraverso le intercettazioni, rimane aperto il fronte della prevenzione: bloccare i rifornimenti di droga prima che arrivino a destinazione.

Controlli in corso lungo le principali direttrici di traffico di tutta la provincia. I militari del Comando provinciale, a seguito di un incidente stradale (un'auto uscita dalla carreggiata) hanno denunciato un 23enne di San Severo (Foggia). Viaggiava insieme alla sua ragazza. Entrambi sono rimasti feriti, con prognosi di 9 giorni per lui e 40 per lei. I test tossicologici effettuati dai medici sul ragazzo che era al volante hanno dato esito positivo, facendo scattare le conseguenze previste dalla legge: denuncia in stato di libertà e il ritiro della patente.

Verifiche con l'etilometro e il drug test verranno eseguite costantemente dalle forze dell'ordine per tutto il periodo estivo sulle strade più trafficate, in particolare nei fine settimana.