Grazie all'impegno di Davide Aquilano e della cooperativa Parsifal, anche quest'anno il Comune di San Salvo ha ottenuto dal ministero per i Beni e le Attività Culturali la concessione di scavo nel sito archeologico della Villa romana di via San Rocco. “E' questa una autorizzazione davvero eccezionale, che permette da una parte di proseguire le indagini in quell'importante sito (romano ma con sovrastrutture altomedievali) e dall'altra di coinvolgere direttamente nello scavo gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (dalle elementari fino all'università)” ha commentato l’assessore alla Cultura Giovanni Artese.

Le attività previste da questo II Campo Scuola di Archeologia saranno organizzate in moduli di sei giorni, nei mesi di giugno, luglio e settembre, con sopralluoghi anche nel Parco Archeologico del Quadrilatero. In dettaglio consisteranno in lezioni di tecnica e metodologia di scavo, compilazione di schede da campo, rilievo, fotografia, laboratorio di restauro, catalogazione dei reperti e visite guidate. Il Campo prevede un costo da parte degli iscritti e frequentanti, ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione della durata, degli argomenti trattati e dei laboratori seguiti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 389 1812311 e all'indirizzo e-mail csaparsifal@libero.it. Si sono già chiuse le adesioni per i turni di giugno e luglio, mentre si potrà fino al 18 agosto aderire al turno i settembre.

Ufficio stampa Comune di San Salvo