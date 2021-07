Con l'acqua che esce dal rubinetto non si può cucinare, né bere, né lavarsi. Perché è marrone. Disagi a non finire da almeno tre giorni nel quartiere attorno al cimitero di Vasto. I residenti, stanchi di aspettare il rispristino della normale erogazione idrica, ora iniziano a protestare.

"Siamo in questa situazione da giorni e non sappiamo quando il problema verrà risolto. Ci è stato detto che, molto probabilmente, l'acqua marrone, sporca di terra, è causata da una falla che si è aperta nei tubi e che la Sasi sta riparando nei pressi dell'ospedale. Ma nessuno ci ha avvisato del disagio, né annunciato i lavori di riparazione".

Analoghi problemi si erano creati in autunno in via Sant'Anna e nel centro storico.