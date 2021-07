Le 4,5 tonnellate di tappi raccolti nelle scuole del territorio e grazie alle associazioni hanno fruttato 629 euro. Aggiungendo i 180 euro raccolti dalla scuola dell'infanzia di Cupello, all'Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), sono stati donati 809 euro. Questo il bilancio della quarta edizione di "Stappiamo e raccogliamo", promossa dal professor Nicandro Gambuto del Liceo "Pantini-Pudente".

Ieri sera al PalaBCC si è svolta la manifestazione conclusiva, con momenti di festa e spettacolo a cui hanno preso parte numerose realtà del territorio. "I tappi sono stati raccolti in tutto il territorio -ha spiegato Gambuto - conferiti al Civeta, grazie alla collaborazione della Pulchra e delle associazioni di Protezione Civile. Questa iniziativa ha rilevanza oltre che per l'aspetto di solidarietà anche per il suo messaggio di tutela dell'ambiente attraverso la corretta pratica della raccolta differenziata". A ricevere l'assegno dalle mani della dirigente scolastica Letizia Daniele è stata la referente dell'Airc abruzzese, Maria Rita D'Orsogna. Alla consegna hanno partecipato anche le dirigenti Silvana Marcucci e Maria Pia Di Carlo, che ha poi ricevuto il premio assegnato all'istituto comprensivo numero 2, per la maggiore quantità di tappi raccolti.

La serata, presentata da Anna Maione, ha visto l'esibizione di tanti giovani talenti. Hanno aperto i ragazzi del "Canto Ensemble", formazione di strumentisti e voci, diretti da Francesco Valente, che si è poi esibito con la sua chitarra. Poi hanno calcato la scena i ragazzi dell'Orchestra della Scuola Media Rossetti di Vasto, la soprano Mayumi Muratore, la Corale Warm Up, Alex Musaico, accompagnato dalla voce di Maddalena e il cabarettista Christian Cappellone. Applausi a scena aperta per i musicisti dell'Orchestra della Scuola Salvo D'Acquisto di San Salvo. Gli allievi della Scuola Civica Musicale si sono esibiti in un brano dei Pink Floyd mentre a chiudere la serata è stato il trio composto da Silvano Muratore, Luigi Cinquina e la voce di Anna Maione.