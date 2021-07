Continuano ad imporsi anche fuori dai confini regionali i giovani pongisti vastesi. Lo scorso fine settimana si è svolt a Terni la 23ª edizione del Trofeo Teverino Kids, una delle massime competizioni giovanili di ping pong, che vede la partecipazione delle selezioni regionali. La squadra abruzzese era formata per 2/3 da vastesi, con Gaia Smargiassi e Federico Antenuzzi che hanno difeso i colori della regione insieme a Lorenzo Cannelli di San Nicolò a Tordino.

Ottima prestazione per Gaia Smargiassi nel torneo femminile. La "piccola peste" ha conquistato il terzo posto, dopo aver perso la semifinale in modo rocambolesco. Le giocatrici in gara erano per la maggior parte del 2002, quindi un anno più grandi della vastese. La vittoria è andata alla ligure Valentina Roncallo, altra giovane promessa del tennistavolo azzurro.

Buoni anche i risultati di Federico Antenucci, che solo una settimana fa ha conquistato il titolo regionale. I successi dei giovanissimi atleti vastesi sono il frutto degli allenamenti guidati da un tecnico esperto come Paolo Caserta che nella stagione in via di conclusione ha fatto compiere un salto di qualità notevole al settore giovanile della San Gabriele Tennistavolo.

L'attività della società vastese non si ferma mai, infatti proprio in questi giorni prende il via un corso promozionale per il bambini di 6/7 anni, a cura del presidente Michele Ciaffi. Corsi che proseguiranno anche in estate, con diversi tornei in calendario, allo scopo di promuovere sempre più questa disciplina sportiva e far crescere le nuove leve del tennistavolo vastese.