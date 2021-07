E' stata approvata dalla giunta del Comune di Vasto la delibera per l'assunzione di 10 agenti di Polizia Municipale per la stagione estiva. Andranno a supportare l'organico del comando di Piazza Rossetti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. "Come ogni anno abbiamo reputato necessario potenziare l'organico per la stagione estiva -spiega il sindaco Luciano Lapenna, che ha la delega alla Polizia Municipale -. Particolare attenzione sarà rivolta al servizio notturno. Questa indicazione è stata inserita anche nel testo della delibera, cosa che non era avvenuta negli scorsi anni".

In vista della stagione estiva a breve ci saranno gli incontri tra l'amministrazione e i rappresentanti della Polizia Municipale. Il turno notturno, per garantire la sicurezza in particolare a Vasto Marina, ogni anno è al centro di accesi confronti tra le parti. "Abbiamo la necessità di garantire la sicurezza anche di notte - commenta il sindaco-. Ci incontreremo per discutere e definire nel più breve tempo possibile la situazione". In passato le trattative non sono state semplici e si sono protratte per diverse settimane prima di arrivare ad una soluzione. Nel 2012 il turno notturno iniziò il 12 luglio.

Al momento l'organico della Polizia Municipale è formato da 29 unità, di cui una distaccata presso la Procura della Repubblica. La graduatoria per la selezione dei 10 agenti è quella pubblicata a luglio 2010, in seguito al concorso pubblico, e che è in scadenza il prossimo luglio. Secondo quanto stabilito dalla legge, l'assunzione del personale è coperta economicamente dai proventi derivanti dalle multe per la violazione alle norme del Codice della Strada.