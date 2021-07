Come Circolo di una piccola ma importante realtà quale è Cupello, ci associamo ai comunicati stampa dei giorni scorsi della Federazione di Chieti di Rifondazione Comunista e del Comitato per l’Acqua Bene Comune, relativamente alle questioni emerse sul bilancio della Sasi (aumento dei costi e degli sprechi in bolletta, esternalizzazioni dei servizi, precarizzazione dei dipendenti, promozioni immotivate, irregolarità nei contratti di lavoro, così come mette in luce un esposto dell’associazione Codici).



Sul nostro territorio viviamo da anni i disagi causati dai disservizi della Sasi, la mancata manutenzione degli impianti (rotture continue), viviamo nelle nostre case senz’acqua e spesso per 2-3 giorni di seguito e senza preavviso alcuno. Non vogliamo che anche quest’estate si ripetano le stesse mancanze, gli stessi problemi.



Per questo abbiamo promosso un comitato cittadino, denominato “Insieme per l’Acqua”, aperto a tutte le forze politiche e ovviamente a tutti i cittadini di Cupello e stiamo raccogliendo le firme per richiedere provvedimenti urgenti e chiarificatori al Sindaco di Cupello, Angelo Pollutri.

In prima linea e sul piede di guerra nei confronti della SASI soprattutto le mamme e più in generale le donne. L’obiettivo che si pone Rifondazione Comunista a Cupello è soprattutto quello di favorire una crescita civile generalizzata, in un Paese dove il coinvolgimento politico dei cittadini è sotto zero, dove non esistono Partiti strutturati, associazioni, comitati, etc. Vogliamo che gli elettori diventino “cittadini attivi” e che imparino a prender parte, senza più limitarsi a delegare, alla vita politica e sociale del paese, riscoprendo un nuovo senso civico, una partecipazione consapevole. Invitiamo tutti a firmare la petizione e a far firmare ritirando altri moduli, contattandoci su fb alla pagina “Rifondazione Comunista- Cupello” o presso i banchetti che verranno organizzati nel corso di questi mesi estivi. In allegato il testo della petizione con le richieste al Sindaco.

RACCOLTA FIRME DEL COMITATO CITTADINO “INSIEME PER L'ACQUA”

Al Sig. Sindaco del Comune di Cupello

I sottoscritti cittadini di Cupello, costituitosi in Comitato cittadino spontaneo e a fronte dei ripetuti disagi subiti a causa dei disservizi idrici gestiti dall'Ente Sasi,

CHIEDONO

I seguenti interventi relativi alla questione:

1) Assemblea pubblica per rendere noto alla cittadinanza qual è la posizione dell'Amministrazione Comunale sulla cattiva gestione Sasi e quali sono state le conseguenze e i provvedimenti successivi alla class action intrapresa a novembre 2012 dallo stesso Sindaco nei confronti della Sasi;



2) La bocciatura del prossimo bilancio Sasi in sede di Assemblea, qualora il C.d.A. della suddetta presenti un riordino della pianta organica che incrementi i costi e gli sprechi determinando aumenti in bolletta (come per esempio ulteriori esternalizzazioni dei servizi, promozioni a ruoli di dirigenza ingiustificati, aumenti di stipendio, etc.);



3) Un tavolo di concertazione tra Comune, Regione, Ente d'ambito e Sasi (così come già avviato dal Comune di Guardiagrele) per la ridefinizione di portata e distribuzione idrica;



4) Un'azione politica che vada nella direzione di chiedere in sede di assemblea Sasi, l'eliminazione della remunerazione del capitale investito, a fronte di un referendum nazionale stravinto nel 2011 che riconsegna alla cittadinanza l'acqua come inalienabile bene comune e non più come merce o prodotto finanziario.



In attesa di tempestivo risconto, consegniamo nelle sue mani le nostre firme e ci riserviamo di continuare questa battaglia politica, portando oltre le nostre istanze, qualora Lei non voglia o non possa dare risposta alle nostre richieste.

Per il circolo di Cupello di Rifondazione Comunista – la segretaria

Marilisa Spalatino