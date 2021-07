Scongiurare la chiusura dello scalo merci di Vasto-San Salvo- Questo lo scopo della serie di incontri programmati nelle ultime settimane dopo aver saputo dell'intenzione di Trenitalia di dismettere i binari destinati al transito dei treni merci. Domani, alle 16.30, presso la sala consiliare di San Salvo, il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha invitato tutti i soggetti che hanno interesse a mantenere in vita la linea.

“La riunione convocata a San Salvo – spiega il sindaco Magnacca - è rivolta a quanti operano nella zona industriale di Vasto e San Salvo, siano esse aziende che sigle sindacali e la Sangritana, che potrebbero essere interessati a un migliore e più razionale utilizzo dello scalo ferroviario per le loro merci. Il territorio deve essere coinvolto nelle scelte e nella programmazione anche per ribadire l’importanza della stazione di Vasto-San Salvo per il traffico passeggeri con più fermate dei treni a lunga percorrenza”.

Per la società ferroviaria sono stati invitati Paolo Pallotta, responsabile della direttrice Adriatica di Rfi e il direttore regionale di Trenitalia, Cesare Spedicato. E' un passo necessario per evitare che il territorio si impoverisca ulteriormente, "perché così continuando non ci sarà nessuna ripartenza, anzi creeremo le condizioni perché le aziende che stanno ancora resistendo andranno via da questo territorio se non ci sono infrastrutture adeguate e servizi funzionali alle loro attività di impresa".