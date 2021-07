La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello propone al territorio "L'essenziale è invisibile agli occhi" nel quale il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry, l'amico che ognuno vorrebbe avere, accompagnerà bambini e ragazzi verso un meraviglioso viaggio nella lettura. L'evento si svolgerà presso la Sala Multmediale "Enrico Mattei", nei giorni 5 e 6 giugno 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.La giornata del 5 giugno è rivolta ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado mentre quella del 6 a bambini dai 2 agli 8 anni.



L'iniziativa rientra nella campagna nazionale "Il Maggio dei Libri" promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione Editori,sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Commissione Italiana per l'UNESCO. La campagna si avvale inoltre del supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e del Patrocinio del Comune di Cupello. Sarà qualificato dalla collaborazione con La Nuova Libreria e l'Associazione culturale Liber di Vasto che proporranno letture ad alta voce, laboratori creativi e mostra mercato del libro.

La mission dell'iniziativa è promuovere il valore della lettura come elemento chiave della crescita personale culturale,civile e proporre il libro come amico, partner, compagno di vita da diffondere tra la gente, connotandolo di un forte valore affettivo. La Promozione dell'educazione alla lettura e al libro esce dal suo contesto abituale e dialoga con il territorio.

Ingresso libero.