Nicola Sannino, consigliere comunale del Centro democratico, ha presentato una richiesta di risoluzione consiliare che impegna l’amministrazione sansalvese ad attivarsi presso le locali sedi bancarie per fare in modo che possano essere posizionati, nel territorio della marina, degli sportelli bancomat al servizio di cittadini residenti e turisti.

“Può sembrare incredibile - afferma Sannino - che in una stazione turistica come quella di San Salvo Marina non ci sia la possibilità di poter prelevare denaro contante. Il mio vuole essere uno stimolo all’amministrazione comunale ad attivarsi per sanare questo disservizio. Dobbiamo garantire ai turisti tutti i servizi e soprattutto quelli essenziali. Rischiamo altrimenti che vadano a spendere i loro soldi in altre località”.

(Centro democratico - comunicato stampa)