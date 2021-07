Verranno interrogati domattina dal gip del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, i tre arrestati nell'operazione antidroga che Procura e carabinieri stanno conducendo in questi giorni.

Al megistrati dovranno fornire la loro versione dei fatti G.G., 26 anni, C.G., 45, e G.L.M., 46, arrestati dai militari nei due blitz scattati in città all'alba di sabato e domenica. Interrogato poco dopo l'arresto, il 45enne ha sostenuto di aver avuto la droga in casa, ma solo per uso personale e di averla utilizzata insieme ad alcuni amici in occasione di qualche festa privata. All'uomo è stata concessa l'attenuazione della misura restrittiva: sabato, infatti, è uscito dal carcere di Torre Sinello per andare agli arresti domiciliari.

Gli indagati sono difesi rispettivamente dagli avvocati Antonino Cerella, Alessandro Orlando e Angela Pennetta. Il pm titolare dell'inchiesta è Giancarlo Ciani. Martedì l'udienza di convalida degli arresti. I militari hanno sequestrato 13 grammi di cocaina, 20 di hashish, un bilancino di precisione e un taccuino in cui sono annotati nomi ritenuti utili dagli investigatori. Le indagini proseguono. Nell'operazione sono impegnati 30 carabinieri. Sono attesi ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.