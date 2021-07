Sono state due giornate stupende quelle vissute al Centro Sportivo San Gabriele dove è andato in scena il 27° "Meeting Abruzzo Vivo", tradizionale torneo organizzato dalla Bacigalupo. Tanto divertimento per più di 500 bambini che, accompagnati da una meravigliosa cornice di pubblico, hanno dato vita a uno spettacolo fantastico. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita del torneo, a partire dalle società partecipanti (ben 46!) passando per le persone dello stand gastronomico che hanno fatto un lavoro semplicemente perfetto. La Bacigalupo si conferma ancora una volta come una società di punta nel panorama calcistico giovanile abruzzese: organizzare un evento di tale portata è un´altra dimostrazione dell´impegno e della volontà che ogni giorno mettiamo a disposizione per il divertimento dei ragazzi. Di seguito i risultati del torneo.



Pulcini 2002 (10 squadre partecipanti): I Delfini Biancazzurri (la scuola calcio del Pescara) concludono al primo posto battendo per 2-0 nella finalissima i Quattro Colli.

Pulcini 2003 (8 squadre partecipanti): I padroni di casa della Bacigalupo vincono il torneo piegando nella finalissima i Grifoni L´Aquila per 2-1.

Pulcini 2004 (8 squadre partecipanti): Bacigalupo prima classificata anche in questa categoria: i vastesi nella finalissima superano per 1-0 la D´Annunzio Marina.

Piccoli amici 2005 (10 squadre partecipanti): Ancora Bacigalupo grande protagonista: i vastesi trionfano battendo per 1-0 i Delfini Biancazzurri nella finalissima.

Piccoli amici 2006 (10 squadre partecipanti): La Virtus Pratola si aggiudica il torneo grazie al successo in finale per 2-0 contro i Delfini Biancazzurri.

Nella fotogallery e sul gruppo Facebook Bacigalupo le immagini del torneo.







