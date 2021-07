E' trascorso un anno dal terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna e il nord Italia. In quella occasione furono tanti i volontari del Vastese che si misero a disposizione delle popolazioni terremotate con impegno e competenza. L'Abruzzo allestì tendopoli a Cavezzo, provincia di Modena, con una gestione ritenuta da tutti tra le migliori presenti sul posto. L'amministrazione comunale di Cavezzo in più occasioni ha espresso la propria gratitudine per l'aiuto ricevuto in quei tragici momenti e nei cinque mesi successivi.

Ieri, giornata della festa della Repubblica, è stata organizzata una manifestazione per ringraziare in maniera ufficiale i volontari abruzzesi di protezione civile. A rappresentare il Coordinamento del Vastese, i cui volontari hanno svolto servizio nel "Campo Abruzzo" c’erano le associazioni Ascari di Santa Maria Imbaro, Arcobaleno di San Salvo, Madonna dell’Assunta di Casalbordino e Il Castello di Monteodorisio guidate dai rispettivi presidenti.

Oltra ai rappresentanti dell'amministrazione di Cavezzo c'erano l’assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo Gianfranco Giuliante e l’assessore della Regione Emilia Romagna Gian Carlo Muzzarelli.