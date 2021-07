"Sono stato derubato durante la festa di Stella Maris". Borseggiatori in azione a Vasto Marina durante i festeggiamenti (rovinati dalla pioggia) in onore della protettrice della località balneare. A raccontare lo spiacevole episodio a ZonaLocale.it è la vittima del furto, R.D, 42 anni, di Vasto.

"E' successo ieri pomeriggio. Ero insieme a mia moglie, stavamo facendo una passeggiata a Vasto Marina e abbiamo deciso di farci un giro nel mercatino allestito ai margini di lungomare Cordella. Era difficile camminare perché era pieno di gente e la strada era molto stretta, con le bancarelle su entrambi i lati. A un certo punto, ho sentito una botta dietro la schiena. Come se qualcuno mi avesse dato una spinta. Scusa, mi ha detto un giovane. Mi sono girato e si stava già allontanando con passo veloce insieme a un altro ragazzo. Si erano già voltati, ma credo di non averli mai visti prima. Poco dopo, siamo entrati in un bar, sono andato per prendere il portafoglio dalla tasca posteriore del jeans, ma era sparito".