Dopo il successo in campionato con la Vastese Giuseppe Soria conquista un altro trofeo, questa volta si tratta della Coppa Italia di beach soccer.

La Sambenedettese, squadra nella quale è tesserato l'attaccante, ha vinto a Viareggio la coppa superando in finale il Catania con il risultato di 6-4, Soria ha messo a segno l'ultima rete che ha chiuso la gara.

L'avventura del vastese in Coppa Italia era iniziata giovedì con una vittoria contro la formazione del Mare di Roma, poi un altro successo contro i padroni di casa e campioni uscenti del Viareggio fino alla finale contro i siciliani che erano i grandi favoriti alla vigilia.

"E' una grandissima soddisfazione - dice Soria - sono molto felice di come è andata la squadra e di come ho giocato, non era facile, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra valida. La Nazionale? Speriamo bene".



La Sambenedettese tornerà in campo l'8 e 9 giugno, ancora a Viareggio, per la prima tappa del campionato italiano, poi le altre due tappe saranno a Lignano Sabbiadoro e a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Su 8 squadre, le prime 4 accedono alla fase finale di San Benedetto del Tronto, in programma dal 2 al 4 agosto.



A metà giugno c'è l'Euro Beach Soccer League, europeo per nazionali itinerante con tappa a Viareggio: 14 giugno Italia-Romania, 15 giugno Italia-Olanda, 16 giugno Italia-Ucraina. La fase finale si gioca dall'8 all'11 agosto in Spagna, a Torredembarra, in Catalogna e Soria farà di tutto per esserci e continuare a vincere.