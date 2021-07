l’infiorata . Le piazze del paese anche quest’anno sono state colorate da tantissime composizioni di petali di variopinti colori. Tutta la piazza è stata strapiena di cassette di petali dei fiori divisi per cromia mentre nell’ aria c’era un insieme delicato di fragranze floreali, questi elementi, uniti alla grande gentilezza e collaborazione di tutti, hanno reso il lavoro dell’infiorata straordinaria . La festività del Corpus Domini a Carunchio è da anni famosa per. Le piazze del paese anche quest’anno sono state colorate da tantissime composizioni di petali di variopinti colori. Tutta la piazza è stata strapiena di cassette di petali dei fiori divisi per cromia mentre nell’ aria c’era un insieme delicato di fragranze floreali, questi elementi, uniti alla grande gentilezza e collaborazione di tutti, hanno reso il lavoro dell’infiorata straordinaria .

Tra i tantissimi quadri dell’infiorata di Carunchio , c’è stata anche quello dell’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus . L’associazione che si occupa di clown terapia negli ospedali di Vasto, Lanciano e Termoli, è stata invitata dallo staff organizzativo, per comporre un quadro che potesse esprimere la propria attività di solidarietà. L’associazione ha scelto un cuore , fatto con le mani, all’interno di raggi di luce. Rappresenta l’amore che ogni clown volontario della Ricoclaun mette in ogni attività che svolge a contatto con i pazienti piccoli e grandi ricoverati per regalare un sorriso.



Un grande ringraziamento ad Antonella Cialè , clown Sorriso, alla sua famiglia, e a tutto lo staff dell’infiorata di Carunchio, per tutto il supporto che ci hanno offerto, è stato un onore per noi partecipare anche quest'anno a questa importante manifestazione.

Rosaria Spagnuolo