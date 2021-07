Al netto dei gravi problemi di trasporto ferroviario locale, di cui ogni giorno i nostri Pendolari sono portatori di proteste per le gravi carenze, con l'approssimarsi dell'entrata in vigore dell'orario estivo FS, e prima che Trenitalia attui qualche ulteriore colpo di mano, sarebbe sperabile che i reponsabili politici Locali e Regionali intervenissero con autorevolezza al fine di richiedere il ripristino della fermata degli Intercity-notte nella nostra Stazione FS.

Ricordo che detti treni effettuano sosta in tutte le cittadine pugliesi di pari importanza, o anche meno per bacino di utenza, dopodichè scivolano via ignorando la Stazione di Vasto-San Salvo. Solo con questo provvedimento si potrebbe ovviare allo scandaloso disservizio

che ci taglia fuori dal resto d' Italia per 16 ore su 24.

Certo, se a quelli (Trenitalia) nessuno dice niente, quelli (Trenitalia) fanno ciò che vogliono, anche contro la logica dei fatti e contro i loro stessi interessi economici. Se voci forti non si faranno sentire a breve su questo argomento, dopo saranno solo "lacrime di coccodrillo".

Non vorrei rubare spazio, ma aggiungo che se ci sono binari e strutture ferroviarie nella nostra area e non sono utilizzare al meglio da Trenitalia, che comunque lucra su di essi, sarebbe il caso di chiedere pedaggio alla stessa Società. Capisco che questa può sembrare una idea folle, ma è lucida follia.



Ringrazio per l'ospitalità.

Antonio Laporta