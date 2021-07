Si è svolta questa mattina al terminal bus di via dei Conti Ricci a Vasto la prima edizione di Biciclettando in Compagnia, manifestazione dedicata ai bambini organizzata dal Ciclo Club Vasto, AssoEventi, Vini Fantini, D'Angelo&Antenucci e il patrocinio del Comune di Vasto. Un'occasione per far vivere il piacere di pedalare non solo ai più piccoli, ma anche ai loro genitori e a tutti gli adulti presenti.

In mezzo agli aspiranti ciclisti c'era anche un vero campione delle due ruote, il pescarese Matteo Rabottini della Vini Fantini By Farnese Vini, solo una settimana fa impegnato sulle strade del Giro d'Italia 2013.

Dalle 9.30 i bambini sono stati impegnati, divisi per fasce di età, in un percorso che prevedeva gimkana e mini sprint. Al termine della manifestazione è stato dato loro uno speciale premio.