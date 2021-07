Continua il periodo difficile per Andrea Iannone. Il pilota vastese nel Gran Premio del Mugello non riesce ad andare oltre il 13esimo posto, dopo una gara di sofferenza. Eppure l'avvio era stato promettente, con il pilota vastese pronto a guadagnare 3 posizioni con un buono spunto. Dopo la carambola che ha coinvolto Bautista e Valentino Rossi era riuscito a posizionarsi in 8ª posizione e per qualche giro ha lottato per restare lì. Poi, pian piano, è stato risucchiato nel gruppone, non riuscendo mai ad avere il passo degli altri piloti Ducati.

Nell'ultima parte di gara era finito addirittura 19esimo, salvo poi riuscire a rifarsi sotto fino alla 13esima posizione in cui ha tagliato il traguardo. A pesare sul suo rendimento c'è sicuramente la condizione fisica non perfetta, dopo l'intervento chirurgico che l'ha tenuto fermo per alcuni giorni.

La vittoria del Gran Premio d'Italia è andata ad un superlativo Lorenzo, seguito da Pedrosa e Crutchclow, con Marc Marquez caduto mentre stava tentando il sorpasso sul connazionale per guadagnare la seconda posizione.