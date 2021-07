Mattinata in barca a vela nel tratto di mare antistante la spiaggia di Vasto Marina. In occasione della festa di Santa Maria di Stella Maris si è disputato il Palio del Mare, organizzato dal Circolo nautico di Vasto. In gara i ragazzi della scuola vela con gli Optimist e le imbarcazioni d'altura. Il campo di regata era perpendicolare alla costa, con partenza nei pressi del pontile, su cui c'erano diverse persone ad ammirare le imbarcazioni che si davano battaglia.

Sempre interessante la fase di partenza delle barche, con le traietttorie che si incrociano per cercare la migliore linea. Differente lo star degli Optimist, con i giovanissimi skipper abili nel manovrare scotta e timone.

Per i ragazzi allenati da Mike Ruzzi è stato un buon test in vista del campionato zonale che si terrà a Vasto Marina proprio domenica prossima. A tagliare per prima la linea dell'arrivo è stata Yusra Hafdi, campionessa regionale in carica, quest'anno passata nella categoria juniores. Con lei oggi in gara c'erano Giovanni Peluso, Marzia Di Risio e Ludovica Tana.