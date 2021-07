"Non voglio certo arrivare al 15 luglio senza calendario delle manifestazioni estive", dice Vincenzo Sputore, da due settimane assessore al Turismo del Comune di Vasto.

Come ormai accade da diversi anni, in città non si riesce a programmare in anticipo la stagione balneare: i problemi si accumulano tutti a ridosso dell'estate e, molto spesso, anche quando la bella stagione è iniziata da un pezzo.

E così, giugno e la prima metà di luglio trascorrono tra lunghe discussioni sulle solite questioni: orari della musica all'aperto, cartellone degli spettacoli e isola pedonale serale a Vasto Marina. Con consorzi e operatori turistici che protestano, mentre ogni anno, di questi tempi, ai cittadini sembra di assistere all'ennesima replica di un film già visto.

"Come disciplinare gli orari - afferma Sputore - è una questione che affronteremo a breve insieme ai settori commercio e polizia municipale. Per ciò che riguarda il mio assessorato, sto tenendo una serie di riunioni. Questo è un momento delicatissimo, siamo alle porte della stagione balneare, i tempi sono strettissimi. Ho invitato imprenditori turistici, commercianti e associazioni di categoria a consegnarci entro il 4 giugno l'elenco delle iniziative che intendono svolgere durante l'estate, in modo da unirle a quelle che sta organizzando il Comune e poter stilare entro il 15 giugno un calendario provvisorio, in modo che già nei giorni delle Frecce Tricolori i turisti possano avere a disposizione un pieghevole con una serie di appuntamenti. Poi, entro il primo luglio - promette l'assessore al Turismo - vogliamo pubblicare il calendario definitivo".