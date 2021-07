Si è rinnovata a Vasto Marina la devozione dei fedeli per Santa Maria di Stella Maris. Il forte vento ha impedito la celebrazione della messa all'aperto, nei pressi delle Rotonda di Viale Dalmazia, così il parroco Padre Luigi Stivaletta ha disposto che la funzione, presieduta dal Padre Provinciale Carmine Ranieri, si svolgesse all'interno della Chiesa. Al termine la statua della Madonna è stata portata in processione lungo le vie della marina, fino al pontile, dove è stata imbarcata per la suggestiva processione in mare.

A portare in processione la Statua della Madonna nel Golfo di Vasto sono state le imbarcazioni della piccola pesca. Anche Padre Luigi e Padre Simone hanno seguito la statua sulla barca illuminata a festa. Prima del rientro sulla spiaggia è stata gettata in mare una corona d'alloro in memoria dei caduti del mare.

Poi, il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale San Martino, ha fatto ritorno nella chiesa di Stella Maris. La festa in onore della Madonna proseguirà oggi e domani con numerosi appuntamenti. Questa sera alle 18 la messa prefestiva del Corpus Domini. Poi la festa con la musica dei Baraonda e la Sagra del Pesce.

Domenica mattina il Palio del Mare, nella zona del Pontile. Dopo la Messa delle 11.45 i bambini della parrocchia intoneranno Canti a Maria. In serata tornerà l'appuntamento con la Sagra del Pesce e la musica in piazza dei "Made in Italy".

Galleria fotografica con la collaborazione di Costanzo D'Angelo - Occhio Magico