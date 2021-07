Oggi, sabato 1 giugno è in programma la manifestazione sportiva Sport in cartella for live, presso l’Istituto comprensivo P. Settimio Zimarino. L’evento è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde dei tre plessi scolastici della scuola secondaria di primo grado di Casalbordino, Pollutri e Scerni. L'inizio è fissato alle ore 9.00, la conclusione alle 12.00.

Ogni classe potrà partecipare alla competizione con 5 gruppi formati da 4-5- alunni. Ogni gruppo prenderà parte ad una sola specialità sportiva. Il punteggio totalizzato dalle tre migliori prestazioni per ogni specialità determinerà il punteggio conclusivo della classe e quindi la classe vincitrice. Ogni classe dovrà designare il proprio capogruppo che si occuperà di portare da un giudice all’altro il proprio referto di gara per l’attribuzione dei tempi e dei punteggi.

Ogni gruppo dovrà essere misto, cioè formato da maschi e femmine; ogni classe dovrà essere diversificata con una maglietta di colore differente. Alcuni alunni delle classi terze saranno impegnati in compito di arbitraggio, rilevazione tempi nella velocità, misurazione lanci e registrazione dei punteggi.

Da ricordare che durante l’anno scolastico i ragazzi hanno partecipato ai giochi sportivi studenteschi di atletica su pista, corsa campestre, pallavolo (maschile e femminile), ai Giochi della Gioventù del Coni e alla Coppa Speranza Fiat.

Il sindaco Remo Bello porterà i saluti di tutta l’amministrazione. L’anno è stato pieno di buoni risultati, con Luigi Moretta che ha partecipato alla fase regionale di salto in alto.

Questi i giudici di gara:

Velocità - Prof.ssa Cilli Linda

Peso – Prof. Lo Bianco (Lucci Antony – Limongelli Anastasia – D’Agostino Francesco)

Basket – Prof. Staniscia Mario (Di Martino Maura–Sprecacenere Sara – Di Giacomo Giuseppe)

Vortex – prof.ssa Trave Ernina (Priori Alessandro – Guerini Michael)

Salto in lungo – Prof. Paolo Di Paolo ( Nicoletta Lanza- Di Risio Antonio )

Computisti – Prof.ssa Sara Tano ( Nicoletta Lanza – Di Risio Antonio

La manifestazione è a scopo benefico,ogni ragazzo/a dell’Istituto comprensivo donerà 1 euro ai ragazzi meno fortunati del Kenia. Al termine della manifestazione tutti gli alunni verranno premiati con una pergamena ricordo, la mattinata si concluderà con un buffet allestito con l’aiuto delle famiglie.