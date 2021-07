Marinucci scrive alla Gabanelli:

Costanzo Marinucci scrive a Milena Gabanelli. Il professore in pensione, noto come l'uomo pesce che da 57 anni compie la traversata a nuoto dalla riserva di Punta Aderci fino a Vasto Marina, manda una lettera a Report, il programma ideato e condotto dalla giornalista d'inchiesta che Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle volevano candidare alla Presidenza della Repubblica.

Marinucci è Medaglia d'oro al valor civile. L'onorificenza gli fu assegnata da Francesco Cossiga, allora capo dello Stato, con la motivazione dell'atto d'eroismo compiuto nel mare antistante la costa vastese. L'insegnante di matematica, ora in pensione, riuscì a salvare cinque persone che stavano annegando.

Il 21 aprile scorso, su Rai3, Report ha dedicato un'inchiesta alle onorificenze assegnate dai presidenti della Repubblica. "Tra queste, però - fa notare Marinucci - non è stata menzionata la più importante: la Medaglia d'oro al valor civile, appunto. MI è stato fatto notare che le inchieste della Gabanelli e dei suoi colleghi mettono il luce il marcio dell'Italia. Ma in quel filmato è stato evidenziato anche qualche esempio positivo. E perché non la Medaglia al valor civile per atti d'eroismo?".

Come al solito, dribbla qualsiasi domanda riferita alla prossima traversata: "Volete sapere se quest'anno la rifarò? Posso parlare del presente e del passato, ma non del futuro".

La lettera di Marinucci - Rivolgo gentilmente la seguente domanda alla signora Milena Gabanelli, conduttrice del programma televisivo Report: per quale valido motivo nella serata del 21 aprile 2013 non è stata pronunciata una sola volta la massima onorificenza dello Stato italiano, Medaglia al valore civile per atti d'eroismo? Spero di ricevere presto una valida risposta.

Distinti saluti,

Medaglia al valore civile per atti d'eroismo,

Costanzo Marinucci