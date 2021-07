La scuola primaria “L. Martella” dell’Istituto Comprensivo 2 di Vasto nell’ambito dei progetti scientifici consegue un riconoscimento a livello regionale di grande prestigio: il 3° posto nel concorso “Anch’io scienziato” 11^ edizione indetto dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso in collaborazione con l’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) - Sezione di L’Aquila.



Hanno partecipato le seguenti classi con i rispettivi progetti: 3^B “Amica acqua”, 4^ E “Miscugli e soluzioni”e 5^ B “Spegni la luce … accendi l’energia”. I progetti sono stati premiati domenica 26 maggio 2013 a L’Aquila nella giornata dell’Open Day dei laboratori alla quale hanno partecipato con grande entusiasmo e coinvolgimento una rappresentanza di alunni, genitori e insegnanti. Si è trattato di un momento significativo di grande motivazione e valenza formativa.



Altrettanto elogio va alla classe 4^ E che è risultata vincitrice di un altro importante risultato, il 6° premio del concorso nazionale “Amici per sempre”, indetto dalla Giunti. Il lavoro premiato, dal titolo “Pinguino di cioccolata”, è un originale storia illustrata incentrata sul rispetto degli animali da compagnia.