E' un gruppo nato quasi per scherzo, riunendo tanti amici che si trovavano a correre lungo le strade vastesi. Poi si sono scelti un nome, "I Tapascioni", con una lumaca come simbolo, ad indicare che la loro non è una corsa agonistica ma è per il puro piacere di fare sport all'aria aperta. E, nel corso dei mesi, hanno attirato l'attenzione e catturato tanti appassionati che hanno corso insieme a loro.

Tanti anche gli appuntamenti organizzati dal gruppo, alla scoperta dei luoghi del territorio, ma sempre di corsa. Domani, 2 giugno, la corsa nella Riserva di Punta Aderci chiuderà la stagione "ufficiale" del gruppo. Il percorso sarà immerso nel verde della riserva, lungo 12 chilometri. Partenza alle ore 9 nei pressi del casotto sul promontorio che domina la spiaggia di Punta Penna.

Da lì il gruppo si dirigerà verso il Centro Vacanze Poker, dove oggi inizia il campus "Franca Marrollo" organizzato dal Rotary Club per i ragazzi diversamente abili. I Tapascioni incontreranno i ragazzi del campus prima di fare ritorno verso Punta Penna, "passando nella meravigliosa e incontaminata riserva naturale di Punta Aderci a pochi metri dal mare. Si consiglia di non portare l'orologio - si legge nella nota che accompagna l'evento- e di non avere troppa fretta per poter meglio ammirare le bellezze del luogo che spesso sfuggono a molti".

Così come nei passati appuntamenti anche domani ci saranno tanti appassionati della corsa. Tra questi vanno senz'altro citati il plurimedagliato della podistica vastese Giulio Passot e il presidente dell'Atletica Vasto Lucio Del Forno. Il presidente Tonino Bevilacqua e l'animatore del gruppo Nicola Delli Benedetti attendono una partecipazione numerosa. In tanti, da Abruzzo e Molise, hanno già annunciato la loro presenza.

Poi, dopo il rientro, ci sarà il "rompete le righe", per ritrovarsi in gruppo a settembre e riprendere a correre tutti insieme.

La pagina facebook dei Tapascioni (clicca qui)