Finisce con un 5-1 l'avventura del Vasto Marina nella gara di ritorno dei quarti di finale del campionato nazionale Juniores d'Elite. La squadra di Antonaci, scesa in campo senza l'infortunato Riella, non ha potuto nulla contro la formazione romana del Tor Tre Teste che all'andata aveva vinto 3-0 all'Aragona La rete dei vastesi porta la firma del capitano Michele Cesario.

Nonostante questa eliminazione in casa Vasto Marina resta la grande soddisfazione per una stagione ricca di successi e per essere arrivati tra le prime otto formazioni d'Italia.