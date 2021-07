Sarà un Gran Premio di rincorsa quello di Andrea Iannone. Il pilota vastese, in sella alla Ducati del team Energy Pramac, non è riuscito a conquistare l'accesso alla Q2, la sessione di qualifiche che definisce i primi 12 posti sulla griglia di partenza. Iannone, dopo un buon sesto tempo ottenuto nelle prove di ieri, oggi non è riuscito a mantenersi su buoni livelli, finendo nella Q1, la sessione che ripesca i due migliori piloti che poi proseguono le qualifiche.

Nella sessione di "ripescaggi" a farla da padrone è stato Marc Marquez, rimasto indietro dopo l'incidente di ieri che gli è costato una frattura alla spalla. Sono stati lui e Smith a conquistare la due posizioni valide per partecipare all'ultima e decisiva fase di qualifiche. Iannone si deve quindi accontentare della 13esima posizione in griglia, ultimo dei piloti in sella ad una Ducati, sia degli ufficiali (Dovizioso 3° e Hayden 8°), che di Pirro, in sella alla Ducati Test Team, in gara al posto di Spies infortunato.

Domani, davanti ai tanti tifosi del Fan Club che raggiungeranno nella notte il Mugello, Iannone potrà tentare di recuperare qualche posizione per una gara insieme ai migliori. Per la cronaca va segnalata la prestazione di Dani Pedrosa, autore della pole position con un tempo da record.

La griglia di partenza: Pedrosa, Lorenzo, Dovizioso, Crutchclow, Bradl, Marquez, Rossi, Hayden, Bautista, Pirro, Smith, Espargaro, Iannone, De Puniet, Barbera, Petrucci, Edwards, Corti, Laverty, Abraham, Hernandez, Staring, Aoyama, Pesek.