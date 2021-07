Gli investigatori tengono le bocche cucite perché un'importante operazione antidroga sarebbe in corso proprio in queste ore nel Vastese. Da tempo i carabinieri stanno imponendo un giro di vite sullo spaccio in tutta la provincia. Nel capoluogo e nei centri principali.

Tre giorni fa, a Chieti Scalo i militari sono entrati in azione con un'unità cinofila per dare la caccia allo spaccio e al possesso di sostanze stupefacenti. In quella circostanza, il Comando provinciale di Chieti ha annunciato che "continua l'attività di contrasto allo spaccio".

Ora sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori finisce Vasto, dove già nel gennaio 2012 erano scattati i blitz nell'ambito della maxi operazione Tramonto, che ha visto impegnati 300 militari e arresti in 6 regioni. Ottantanove le persone coinvolte nell'inchiesta. Molti processi si sono già conclusi con patteggiamenti e condanne.

Ora sarebbe in dirittura d'arrivo una nuova indagine con conseguenti perquisizioni e provvedimenti giudiziari.