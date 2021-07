L’Associazione Liberi Tutti, in occasione della 2° Giornata Ecologica, organizza per domenica 2 Giugno una corsa campestre, competitiva e non, oltre al racconto di una fiaba itinerante per bambini.



Un appuntamento dedicato a tutti gli amanti dello sport, ma che vuole coinvolgere soprattutto le famiglie con bambini per sensibilizzare i ragazzi a sani e corretti stili di vita promuovendo un maggior ricorso all’attività fisica sempre nel rispetto dell’ambiente.



I bambini più piccoli saranno coinvolti in varie forme di gioco in movimento.

Il racconto di una fiaba itinerante, attraverso l’incontro con i 4 elementi, cercherà di sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto e alla cura dell’ambiente.



La gara è aperta a tutte le persone di ogni età sportivi o non sportivi, l'’iscrizione è gratuita.



Per iscriversi bisogna presentarsi lo stesso giorno prima dell’orario della partenza. La corsa avrà luogo lungo il perimetro di Santa Lucia (Gissi – CH) lungo circa 1,1 km Le squadre saranno divise per sesso ed età. I partecipanti dovranno indossare tuta e scarpe da tennis.

Durante la gara non saranno ammesse spinte o sgambetti, in tale caso ci sarà la squalifica immediata dalla corsa. Il vincitore di ogni squadra riceverà un piccolo premio in ricordo della corsa. L’associazione non è responsabile per danni a persone e cose prima, dopo e durante la corsa.



PROGRAMMA:

ORE 09:00 – Ritrovo e iscrizioni presso la Pineta di Santa Lucia

ORE 09:30 – Fiaba itinerante per bambini

ORE 10:30 – Inizio corsa

ORE 12:00 – Premiazioni