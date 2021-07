Tre giorni di festa in onore di Santa Maria di Stella Maris, protettrice di Vasto Marina. Il parroco, padre Luigi Stivaletta, e il comitato parrocchiale sono pronti ad accogliere centinaia di fedeli nelle celebrazioni che inizieranno oggi pomeriggio alle 18 e si protrarranno fino a domenica sera.

Come ogni anno, il programma non prevede solo i riti religiosi, tra cui la processione per strada e in mare e le celebrazioni eucaristiche, ma anche appuntamenti di svago, come la quinta edizione del Palio del Mare, che si terrà domenica mattina, e la settima Sagra del pesce fritto.

Il programma della prima giornata - Oggi, ore 16. Apertura: Bambini e genitori alla scoperta del mare (sesta edizione).

Ore 17. Giochi sulla spiaggia per bambini con premio finale.

Ore 17,30. La banda San Martino dell'Incoronata di Vasto in concerto itinerante.

Ore 18,30. Recita del Rosario.

Ore 19. Santa Messa in onore di Santa Maria di Stella Maris, all'aperto, presieduta da Carmine Ranieri, provinciale dei frati minori cappuccini d'Abruzzo, con benedizione della corona ai Caduti del mare.

Ore 20. Processione per le vie della parrocchia e, a seguire, percorso in mare con imbarco della Madonna dalla battigia adiacente il pontile, accompagnata dal corteo delle piccole imbarcazioni e omaggio di fuochi pirotecnici.

(Se le condizioni meteo-marine non permettono l'imbarco della Madonna, la processione sarà posticipata al sabato mattina alle ore 9).