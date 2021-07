Domenica scorsa, in occasione dell'annuale Open Day, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso sono stati consegnati i premi del concorso "Anch'io scienziato", organizzato in collaborazione con l'Associazione per l'insegnamento della fisica e dedicato agli studenti di tutte le scuole abruzzesi e giunto all'11ª edizione. Ad aggiudicarsi un premio sono stati gli alunni delle classi 2ª e 3ª B della scuola primaria di Cupello che hanno presentato interessanti progetti. In particolare la 3ª B ha realizzato una stazione meteorologica. A guidare i "piccoli scienziati" sono state le insegnanti Carmen Giuliano e Patrizia Lantieri.

Gli studenti hanno così avuto l'occasione di partecipare all'open day, potendo visionare i progetti presentati da tutti gli altri studenti abruzzesi che hanno partecipato al concorso e incontrando i ricercatori del centro internazionale per la ricerca.

Molto interessanti e divertenti per i bambini sono stati gli esperimenti e i giochi scientifici presentati da ragazzi e docenti dell'Associazione per l'insegnamento della fisica. Un modo per far avvicinare anche i bambini piccoli al mondo della fisica e promuovere la crescita del sapere scientifico.