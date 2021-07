E' partita questa mattina da Vasto la 5ª tappa del Motogiro d'Italia 2013, organizzato dal Motoclub Liberati-Pileri di Terni. Oggi i motociclisti percorreranno 209 chilometri fino ad arrivare a Civitella del Tronto. Poi, domenica, l'ultima tappa che li ripoterà a Terni, da dove la gara era partita. La base di partenza è stata allestita sul lungomare Duca degli Abruzzi. Già dalle 9.30 i bolidi su due ruote si sono posizionati sul rettilineo, pronti ad affrontare la prova di abilità e poi mettersi in marcia verso nord.

Prima della partenza il direttore di corsa Francesco Giraldi ha consegnato ai leader delle 4 classifiche le relative maglie, un po' come avviene nel Giro d'Italia di ciclismo. Questa mattina i primi erano Willem Van Beest, per la classifica Vintage, Lino Marino, nella categoria Race, Gaetano Traversini, nella sezione Rievocazione Storica e Guido Lenzi Callisti nella Classic.

Diversi appassionati hanno ammirato le fasi di preparazione delle moto e dei piloti. C'era anche qualche motociclista vastese in sella a moto d'epoca che avrebbero potuto ben figurare nel Motogiro. E sembra essere andata a buon fine anche la trattativa tra gli americani e i posssessori di moto d'epoca del Vastese, che ieri si erano incontrati lungo il percorso. Addirittura si vociferava di una Lambretta venduta a 20mila euro.

Il Motogiro ha così salutato Vasto, che l'ha accolto in maniera piuttosto fredda. Un'occasione che poteva e doveva essere sfruttata meglio come opportunità di promozione turistica visti i tantissimi piloti stranieri in gara.

La cronaca e le immagini dell'arrivo di ieri (clicca qui)