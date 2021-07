Borchie anti abusivi per individuare chi sconfina e multarlo, costringendo a mettersi in regola. Nuove norme contro l'occupazione illecita del suolo pubblico. Le ha appena emanate il Comune di Vasto, che oggi ha recapitato ai proprietari di bar, pub, pizzerie e locali pubblici in genere una lettera che impone agli esercizi dotati di pedane, dehors e tavolini all'aperto di rendere riconoscibile il perimetro della superficie occupata: "Per poter meglio identificare l'area concessa", si legge nella missiva firmata dal funzionario municipale Michele Bevilacqua, "la stessa dovrà essere delimitata, a proprio carico, mediante appositi indicatori affissi al suolo".

Nel dichiarare guerra al Far West su strade e piazze, il Comune mette a disposizione apposita assistenza attraverso l'Ufficio servizi, di cui è responsabile Ignazio Rullo.

I commercianti devono provvedere "entro e non oltre sette giorni dal rivecimento" della lettera, altrimenti perderanno il diritto di superficie. All'installazione delle borchie, fissate al suolo con apposite viti, è subordinata la possibilità stessa di occupare il suolo pubblico: "Qualora - è scritto nel documento - non si ottemperasse a quanto richiesto, saranno avviate le procedure di revoca della concessione".

I delimitatori visivi consentiranno alla polizia municipale di controllare il rispetto del perimetro prefissato in pochi secondi e senza l'utilizzo della fettuccia metrica.

Mercoledì e giovedì una squadra di vigili, coordinata dal tenente Giuseppe Del Moro, ha controllato 30 attività commerciali. Quattro esercenti che avevano sconfinato sono stati multati: 150 euro l'ammontare della contravvenzione. Ai trasgressori viene intimato di mettersi in regola, altrimenti scatta la segnalazione alla Prefettura e, di conseguenza, sanzioni più pesanti.

Tra locali e cantieri, ogni anno a Vasto vengono rilasciate 450 concessioni per l'occupazione di superfici della collettività.