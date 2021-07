Trenta pubblici esercizi controllati in due giorni. Ma a Vasto le verifiche della polizia municipale proseguono perché "sono circa 450 ogni anno le occupazioni di suolo pubblico", spiega a ZonaLocale.it il tenente Giuseppe Del Moro, che coordina la squadra impegnata negli accertamenti.Â

L'indagine - I vigili del comando di piazza Rossetti hanno iniziato un giro d'ispezione in bar, pub, ristoranti, pizzerie, negozi e imprese edili che usufruiscono di superfici comunali.

L'inchiesta è scattata a primavera perché "abbiamo ricevuto lamentele relative ad occupazioni che non rispetterebbero i limiti imposti dal Comune. Con la stagione estiva alle porte, è un lavoro di prevenzione che ci ha consentito, in due giorni, di svolgere verifiche in una trentina di attività commerciali dislocate nel centro storico e a Vasto Marina.

Le multe - "Quattro esercenti, due a Vasto e altrettanti a Vasto Marina - riassume l'ufficiale - sono stati sanzionati con una multa da 150 euro perché avevano occupato più spazio di quello che erano autorizzati a utilizzare. Ora dovranno mettersi in regola restringendo il perimetro, altrimenti scatterà la segnalazione alla Prefettura di Chieti con le ulteriori conseguenze previste dalla legge. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche nei cantieri edili".

Le borchie - Il Comune sta predisponendo "dei delimitatori: sono borchie d'acciaio o bronzo. Si applicano a terra per rendere visibile il perimetro del suolo oggetto di concessione. In questo modo - sottolinea Del Moro - sarà evidente chi sconfina".