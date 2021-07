Il Ciclo Club Vasto organizza Biciclettando in Compagnia, far rivivere il piacere di pedalare.

Direttamente da Giro d'Italia 2013 ci saranno anche i pescaresi Matteo Rabottini e Fabio Taborre della Vini Fantini By Farnese Vini, per una giornata all'insegna dello Sport per Vivere il piacere di pedalare!

L''appuntamento è fissato per domenica 2 giugno a partire dalle 9.30, la manifestazione si terrà in Via Conti Ricci (Terminal Bus).



Attività motorie per bimbi (6-12 anni):



- Mini sprint



- Gimkana



- Passeggiata per bambini e genitori



Iscrizione euro 5.00 (la quota è comprensiva di assicurazione, t-shirt e gadget)





Per informazioni:

alessandra@biciamo.it, acquisti@farnesevini.com