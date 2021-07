Sabato 1 e domenica 2 giugno, presso la Casa della cultura - Porta della Terra di San Salvo, Paolo De Giosa esporrà i suoi quadri in una personale di pittura dal titolo “Urban Painting Oil Class”.

De Giosa, nato a Milano, è un autodidatta che utilizza tecniche diverse, dalla pittura ad olio al disegno a matita, ma è anche un appassionato di letteratura. Nel 2009 ha pubblicato una raccolta di poesie dal titolo “Succederà in un giorno incolore”.

La sua formazione ha seguito un percorso umanistico e filosofico in cui si esprime la costante ricerca di stili creativi, seguendo il filo dell’impressionismo e l’inconfondibile tratto degli espressionisti tedeschi. Tutto ciò che ha imparato sull’arte e sulla pittura lo deve ai grandi maestri del passato ed ai viaggi nelle maggiori città europee e statunitensi, visitando musei e atelier, studiando le tecniche e lasciandosi trasportare dalle emozioni che i maestri riescono a trasmettere attraverso le opere. I colori accesi e brillanti, le ambientazioni cyber-park, le rivisitazioni dei volti e le locations dei principali cult-movies di tutti i tempi, contribuiscono a collocare le sue opere all'interno di un percorso pittorico di “urban painting”.

La pittura, per Paolo De Giosa, è dunque forma espressiva di un comunicare alternativo, desiderio di coinvolgimento e sensibilizzazione altrui verso l’arte in ogni sua espressione, nuova o conservativa, possibilità di spaziare tra esplosioni cromatiche in olio su tela e versi ermetici (un’evoluzione e crescita parallela, quella della poesia, da cui l’artista attinge suggestioni per le rappresentazioni pittoriche). In conclusione, egli non cerca nell’arte verità assolute, ma osa con essa mettersi in gioco, nel tentativo di "sollevare l’inafferrabile velo che oscura le nostre esistenze". E in questo suo osare si evidenzia per intero l’anelito di uno spirito libero.

La presentazione è prevista sabato 1 giugno, alle ore 18.00/19.00.