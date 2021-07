Una delegazione dell’I.I.S. “E. Mattei” di Vasto, guidata dal dirigente scolastico Rocco Ciafarone, è da giovedì, fino ad oggi a Roma in Parlamento, in rappresentanza delle scuole superiori d’Abruzzo, insieme all'I.I.S. “Pascal-Comi” di Teramo, per il progetto “Lezioni di Costituzione”.

Il lavoro realizzato dal “Mattei” consiste in un video, risultato finale di un lungo e complesso lavoro che, partendo dall’analisi dell’art. 8 della Costituzione italiana, ha voluto esaminare la libertà religiosa nella sua applicazione concreta all’interno di un territorio che, sia a livello nazionale che a livello locale, si presenta in rapida trasformazione, anche per l’aumento dei flussi migratori. La scelta è stata sollecitata dalla considerazione che, nel corrente anno 2013, compie 1700 anni l’Editto di Costantino del 313 d.C., con il quale si riconobbe la libertà di culto nei confronti dei cristiani.

Il programma delle due giornate è particolarmente nutrito e prevede la cerimonia finale alla presenza del presidente del Senato, Pietro Grasso, del presidente della Camera, Laura Boldrini, e del ministro del Miur, Maria Chiara Carrozza. La cerimonia sarà trasmessa in diretta oggi, venerdì 31 maggio, su Rai 3, a partire dalle ore 10.30.