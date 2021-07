I poliziotti vanno a controllare se è in casa e lui li minaccia. Poi afferma di essere stato picchiato dagli agenti e chiede alla sua ragazza di testimoniare contro di loro per poterli denunciare. Ma "era stato lui a pretendere una versione dei fatti non vera e cioè che era stato malmenato dagli agenti", spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto.

E' stato denunciato per minacce e ingiurie a pubblico ufficiale un 26enne di Vasto, D.G.I. le sue iniziali.

La ricostruzione dei fatti - "Te ne devi andare subito, altrimenti ti spacco la faccia.

Ha esordito con questa frase un 26enne vastese, che fino a qualche tempo prima era agli arresti domiciliari, quando un poliziotto ha citofonato alla sua porta per controllare se era in casa", racconta Ciammaichella.

"E’ accaduto nei giorni scorsi.

Due poliziotti della squadra volante, durante il normale servizio di prevenzione e repressione dei reati, avevano proceduto al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari e si erano recati presso l’abitazione del ragazzo.

Invece di spiegare la propria posizione, il giovane aveva preferito scagliarsi contro gli agenti che avevano la sola colpa di averlo disturbato.

A nulla erano valsi i tentativi di calmarlo e di cercare di dare una spiegazione all’accaduto.

In preda ad un’incontenibile rabbia, il giovane aveva continuato ad avere un atteggiamento aggressivo e provocatorio per tutta la durata della conversazione.

Inveiva contro i poliziotti minacciandoli di mandarli in ospedale appena li avrebbe sorpresi senza divisa.

Poi, prima di congedarsi, aveva promesso che li avrebbe denunciati, che avrebbe riferito di essere stato picchiato da loro e che avrebbe supportato questa versione con la testimonianza della sua ragazza che era in casa.

Dopo poco, infatti, il 26enne aveva chiamato la ragazza che fino a quel momento era rimasta all’interno dell’abitazione.

Al cospetto degli agenti, però, la ragazza non aveva confermato affatto la versione dell’uomo.

Era stato il suo compagno a pretendere una versione dei fatti non vera e cioè che era stato malmenato dagli agenti e di testimoniare in suo favore.

Il giovane, identificato per D.G.I., attualmente ha l’obbligo di presentazione e firma alle ore 8 di tutti i giorni presso la locale stazione dei carabinieri". E' già noto alle forze dell'ordine "per furto, lesioni, guida in stato di ebbrezza alcolica, stupefacenti, rapina, porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Ora dovrà rispondere anche di ingiurie e minacce aggravate a pubblico ufficiale".